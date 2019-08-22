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İnşaat maliyetleri aylık 0.79 düştü

İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre % 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 21,10 arttı.

İnşaat maliyetleri aylık 0.79 düştü

İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre % 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 21,10 arttı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:18
İnşaat maliyetleri aylık 0.79 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre % 0,79 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre % 21,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 1,23 düştü, işçilik endeksi % 0,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 18,90, işçilik endeksi ise % 26,30 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre % 0,44 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 21,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 0,72 düştü, işçilik endeksi % 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 20,03, işçilik endeksi % 26,44 arttı.

(Emre URAL)

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