Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.

İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.

12 Nisan 2020 Pazar 21:54
İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Şubat dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,36 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,94, işçilik endeksi yüzde 16,07 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,51 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi yüzde 15,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,06 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,11 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,32, işçilik endeksi yüzde 16,37 arttı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
97 kişi hayatını kaybetti
97 kişi hayatını kaybetti
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
Güngörmüşler Konağı bitmek üzere
Güngörmüşler Konağı bitmek üzere
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim