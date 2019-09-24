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İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.

24 Eylül 2019 Salı 20:18
İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Temmuz’da Haziran ayına göre yüzde 0,62 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,42 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,99 düştü, işçilik endeksi ise yüzde 0,18 arttı. Geçen yılın temmuz ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,33, işçilik endeksi yüzde 25,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,67 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,44 artış gösterdi.

Temmuz’da, haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,04 düşerken, işçilik endeksinde yüzde 0,14 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 16,65, işçilik endeksi yüzde 25,87 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,49 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,08 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,82 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 11,34, işçilik endeksinde de yüzde 25,31 artış görüldü. (AA)

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