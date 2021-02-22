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İnşaat maliyet endeksi arttı

2020 yılı Aralık ayında inşaat maliyet endeksi, yıllık yüzde 25,02, aylık yüzde 2,68 arttı.

Güncel 22.02.2021, 22:03
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İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,74, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,34, işçilik endeksi yüzde 13,74 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,86, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,48, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,38, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,93, işçilik endeksi yüzde 12,96 arttı.

(Haber Merkezi)

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