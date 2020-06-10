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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,14 arttı.

Güncel 10.06.2020, 19:36
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İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 15,45 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,77 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,62 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,74 azaldı, işçilik endeksi yüzde 14,56 arttı.

(Haber Merkezi)

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