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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.

12 Mart 2020 Perşembe 22:43
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 arttı. Aynı dönemde malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 12,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,85, işçilik endeksi yüzde 16,63 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34, işçilik endeksi yüzde 12,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 16,62 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 9,90 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,39, işçilik endeksi yüzde 16,69 arttı.

(Bülent USLU)

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