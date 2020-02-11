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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

11 Şubat 2020 Salı 22:16
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı aralık dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,93, işçilik endeksi yüzde 25,55 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,33, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı.

(Bülent USLU)

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