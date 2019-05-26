İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı.

Ayrıca bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,02, işçilik endeksi yüzde 0,27 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 27,16, işçilik endeksi ise yüzde 26,48 oranında arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,12, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 0,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,33, işçilik endeksi yüzde 25,79 arttı.

(Emre URAL)