İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mayıs İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endeksi yüzde 0,83 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,33, işçilik endeksi yüzde 18,95 arttı.

(Gülbahar TAŞ)

