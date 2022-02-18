“İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe” konusu anlatıldı

İstanbul SMMMO Eğitmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi Halim Bursalı tarafından verilen seminere Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, yönetim kurulu üyeleri, oda üyeleri ve stajyerler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, Muhasebe Haftası nedeniyle 1 Mart Salı günü saat 10.30’da Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenleneceğini belirterek, tüm meslektaşlarını törene beklediklerini dile getirdi.

Katılımcılara “İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe” konusunda bilgi veren Halim Bursalı ise artık defter tutma ve beyanname göndermek gibi işlerin mesleğin geleceğinde bulunmadığını söyledi. Meslek mensuplarının daha farklı alanlarda çalışması gerektiğinin altını çizen Bursalı, bu noktada her türlü gelişim ve değişime ayak uydurulmasının önemine değindi.

(Taner ŞİMŞEK)

