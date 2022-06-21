İnşaat iskelesinden düşen işçi can verdi
Ankara’da bir inşaatta çalışan Çorumlu işçi, iskele sökerken düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 21.06.2022, 19:12
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Çorum’un Bayat İlçesi Yenişıhlar nüfusuna kayıtlı Ali Şen, Ankara'da bir inşaatta iskele sökerken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ali Şen'in düştüğünü gören diğer işçiler hemen yardımına koştu. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin öldüğünü tespit etti.
Ali Şen'in cenazesi öğle namazına müteakip Çorum’un Bayat İlçesi Yenişıhlar köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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