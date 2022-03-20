İnşaat işçileri yevmiyelerine zam istiyor

Yoğun kar yağışına rağmen Saat Kulesi’nde bir araya gelen 100’e yakın inşaat işçisi, “Artık yeter. Ne sigortamız yatıyor, ne de başka bir sosyal hakkımız var. Sıvı yağın 200 lira olduğu şu günlerde bizim yevmiyemizin 200 lira olması utanç verici. Ayrıca her gün de iş olmuyor, bir ayda belki 10 gün çalışabiliyoruz” diyerek, yetkilerden seslerinin duyulmasını istedi.

İşçiler adına konuşan Usame Koçak, “Yevmiyeler yeterli gelmiyor. Yağ 200lira yevmiye de 200 lira. Kış günü 10 yevmiye yapıyoruz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Devlet bizi görsün” dedi.

Bir başka işçi ise 200 liralık yevmiyenin yeterli olmadığını kaydederek, “bu ücret bize yeterli gelmiyor. Kira olmuş bin lira, yağ olmuş 190 lira, ekmek olmuş 3 lira. Aldığımız para yeterli gelmiyor. Ücretlerimizin 300’den aşağı olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“28 SENEDİR ÇALIŞIYORUM, SİGORTAM YOK”

“28 senedir çalışıyorum ne sigorta var ne de başka bir şey. Hiçbir şeyimiz yok” diyen bir başka işçi is, “Ücretlerimize zam istiyoruz. Yevmiyelerin 300’er lira olmasını istiyoruz. Doğalgaza, akaryakıta her şeye yüzde 200 zam gelirken, bizim fiyatlar ise aynı. Birlikte hareket edersek yevmiyelerimizin yükseleceğini düşünüyoruz” dedi

“2021’DE 25 İNŞAAT İŞÇİSİ İŞ KAZASINDA CAN VERDİ”

Gazetemize konuşan bir başka işçi ise inşaat işçiliğinin ağır iş kategorisinde olmamasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl Çorum’da 25 inşaat işçisinin iş kazasında can verdiğini belirten işçi, “Sigortamız yok. İşe kendi araçlarımızla gidiyoruz. Günlük 40 lira mazot yakıyoruz. Ekonomik krizin böylesine kendini hissettirdiği bir dönemde bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)