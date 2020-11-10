İnovasyon danışmanlığı sertifika programı başlıyor

HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı ve Valorem Team Kurucu Ortağı Ahmet Cezmi Göbüt yaptıkları ortak açıklamada, inovasyonun 21. Yüzyılda başarıyı belirleyecek tek ve en önemli faktör olacağını belirterek, “Önümüzdeki çeyrek asırda, bütün toplumumuzu ve özellikle üniversite gençliğini İnovasyon için optimize etmemiz gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz yılların teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak zorunda olduğumuz yıllar olduğu öngörülürse İnovasyon Konusunun birkaç kişiye değil toplumunun her kesimine yayılması ve mutlaka teknoloji kullanarak kolaylaştırılması gerekliliği ortadadır” ifadesini kullandılar.

Hayatının en parlak yıllarını İnovasyonun ülkemizde gelişmesi için adamış olan Dr.Salih Keskin’in yazılımı ile gençlerin bu meslek dalına kazandırılacağını vurgulayan Başcı ve Göbüt, daha sonra şu ifadeleri kullandılar:

“İnovasyon Danışmanlığı Sertifika Programı firmalarda ortak aklı ve yenilikleri oluşturabilmek için kurgulanmış bir programdır. Katılımcılar 200 saat eğitim görmek yerine sadece 40 saatte İnovasyon Danışmanlığı için gereken tüm bilgilere ve işlerini kolaylaştıran yazılım programını nasıl kullanacaklarına hakim olacaklar. KOBİ’lere ,sanayi firmalarına verecekleri danışmanlıklar sayesinde firmalara, kuruluşlara,dernek ve vakıflara, STK’lara çok uygun maliyetler ile ürün ve iş süreçleri geliştirmelerine yardımcı olacaklar.” (Haber Merkezi)