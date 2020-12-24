İnönü’den aldığı CHP bayrağını 60 yıldır saklıyor

Tahtasız ve Tokgöz, terzi İlhan Keleş, terzi Arif Açlan ve sanayi esnafından İsmail Tokat’ı işyerlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Arif Açlan’ı ziyaret sırasında ilginç bir durum yaşandı. Arif Açlan’ın, 1960’lı yıllarda CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kendisine hediye edilen Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını halen sakladığı ve gözü gibi koruduğu ortaya çıktı.

İl Başkanı Tahtasız, duyarlılığından dolayı Açlan’ı tebrik ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.(Haber Merkezi)