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İnönü’de mezuniyet sevinci

İnönü Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunlarını okul bahçesinde düzenlediği törenle uğurladı.

İnönü’de mezuniyet sevinci

İnönü Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunlarını okul bahçesinde düzenlediği törenle uğurladı.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:06
İnönü’de mezuniyet sevinci

Mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Nihat Şener, “Evlatlarımızı sevgi dolu bireyler olarak yetiştirdik. Emanet olarak aldığımız değerli öğrencilerimizi kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutlulukla tekrar takdim ediyorum. İnanıyorum ki sizler ulusumuzu aydınlık geleceğe taşıyacak bireyler olarak emin adımlarla geleceğinize yol alacaksınız. Sizler bu güveni ve umutları boşa çıkarmayacaksınız” dedi.

İnönü Anadolu Lisesi’nde okul birincisi Murat Can Kardaş’ın konuşmasının ardından bayrak ve flamanın 11.sınıflara devir teslimi yapıldı. Mezuniyet belgelerinin dağıtılmasından sonra kep atma ile program son buldu.

(Aliye ÖNCEL)

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