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İnönü Anadolu Lisesi’nde şehit yakını ile söyleşi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle şehit yakını Ercan Karaca ile okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla “Vatan Sağ Olsun” adlı bir söyleşi gerçekleşti.

İnönü Anadolu Lisesi’nde şehit yakını ile söyleşi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle şehit yakını Ercan Karaca ile okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla “Vatan Sağ Olsun” adlı bir söyleşi gerçekleşti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:41
İnönü Anadolu Lisesi’nde şehit yakını ile söyleşi

1998 yılında Kuzey Irak’ın Gabar dağında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade onbaşı Erkan Karaca’nın kardeşi Ercan Karaca, öğrencilerle vatan sevgisi ve şehitlikle ilgili sohbet edip ağabeyi Erkan Karaca’dan bahsetti.

Okul Müdürü Nihat Şener, şehit Erkan Karaca’nın kardeşi Ercan Karaca’ya teşekkür ettikten sonra söyleşiye katılan öğrencilere hitaben, “Şehidimiz Erkan Karaca’nın ismini okulumuz spor salonuna vererek ölümsüzleştirdik. Ecdadımızın bizlere aziz bir emaneti olan bu vatanı sonuna kadar en iyi şekilde korumalı ve bizden sonraki nesillere tertemiz emanet etmeliyiz. Burada bir kez daha şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi. Ardından söyleşiyi düzenleyen Edebiyat Öğretmeni Ebru Ün’e ve katılımcılara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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