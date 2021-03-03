İngiltere'den gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, her 100 binde 28,12 Kovid-19 hastası bulunan ve orta riskli iller arasında yer alan kentte, uygulanacak yeni tedbirleri kararlaştırdı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapılarından Türkiye'ye giren ve pasaportlarında kaşe kontrolleri gerçekleştirilen yolculardan, son 10 gün içinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılanların KYK öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınmasına karar verdiklerini bildirdi.

Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek Türkiye'ye giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarının da son 10 gün içinde İngiltere'de bulunduğunun tespiti üzerine karantina kurallarının uygulanacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

“Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise öğrenci yurdunda karantinaya alınmalarına, bu kişilere karantina sürelerinin 7. gününde test yapılmasına, test sonucu negatif olanların karantinasının sonlandırılmasına, pozitif olanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülmesine, dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir.” (AA)