İngiltere bu gece karantinaya giriyor

İngiliz Parlamentosu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı.

İngiltere'de Avam Kamarasında yapılan oylamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin aldığı karantina düzenlemesi, 38'e karşı 516 oyla kabul edildi.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı parlamenterler karşı çıksa da hükümeti geç kalmakla suçlayan İşçi Partisi'nin desteği sayesinde düzenleme geçti.

Bu arada ülkede son 24 saatte 492 kişinin daha ölmesiyle "13 Mayıs'tan beri en çok can kaybı sayısı" kaydedildi.

Toplam can kaybı 47 bin 742'ye çıkarken ülkede 25 bin 177 yeni vaka görüldü.

Karantina bu gece başlayacak

İngiltere, bu geceden itibaren 2 Aralık’a kadar karantinaya giriyor.

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, 5 Kasım'dan itibaren ulusal çapta 4 haftalık karantina uygulanacağını bildirmişti.

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Johnson'ın açıklamasına göre, karantina, 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak.

Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Marttaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

İnsanların evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle çıkmalarına izin verilecek.

Farklı hane halkı üyeleri ise bir araya gelemeyecek.

"İkinci karantina felaket olur" demişti

Salgında, Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti.

İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.