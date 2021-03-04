İngilizce öğretmeni covid-19 kurbanı

Koronavirüs nedeniyle Samsun Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Önder Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ateş’in cenazesi saat 15.00'de Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

