İngiliz bisikletçiler Aşıkoğlu Otel’de konakladı
İngiltere’den ülkemize gelen doktor, mühendis gibi farklı meslek gruplarından bisiklet tutkunları, Afrikalı çocuklar yararına düzenledikleri, Ankara’dan başlayan bisiklet turunun yeni etabı çerçevesinde önceki gün Boğazkale’ye geldiler.
Güncel 23.06.2022, 22:59
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Boğazkale’de Aşıkoğlu Otel’de konaklayan ve açık büfe yemek yiyip açık büfe kahvaltı yapan konuklar, Yazılıkaya’yı ve Hitit başkenti Hattuşa’yı gezdiler. Cengiz Aşıkoğlu, 98 kişilik grubun çok memnun kaldığını ve önümüzdeki yıl yaklaşık 150 kişilik bir kafile halinde geleceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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