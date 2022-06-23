İngiliz bisikletçiler Aşıkoğlu Otel’de konakladı 

Boğazkale’de Aşıkoğlu Otel’de konaklayan ve açık büfe yemek yiyip açık büfe kahvaltı yapan konuklar, Yazılıkaya’yı ve Hitit başkenti Hattuşa’yı gezdiler. Cengiz Aşıkoğlu, 98 kişilik grubun çok memnun kaldığını ve önümüzdeki yıl yaklaşık 150 kişilik bir kafile halinde geleceklerini söyledi.



(Haber Merkezi)

