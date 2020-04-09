“İnfaz düzenlemesinde vicdan, adalet, özgürlük ve eşitlik yok”

Yasaya karşı olmadıklarının altını çizen CHP Çorum Milletvekili Köse, bu yasaya “vicdan, adalet, özgürlük ve eşitlik” koymak istediklerini belirtti. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Milletvekili Köse, AKP ve MHP tarafından hazırlanan infaz düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Komisyonu’na gelen ve 18 saat süren toplantıda konuşan CHP’li Köse, getirilen düzenlemenin adaletsiz, eşitsizliğe dayalı birçok unsur içerdiğine dikkat çekti.

Komisyon toplantısında CHP adına söz alarak konuşma yapan Köse, AKP iktidarı döneminde sürekli kanunların değiştirildiğini, torba kanunların yapıldığını, kanun hükmünde kararnamelerle ya da gece yarısı yapılan ilavelerle Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının kör, topal hale getirildiğini ifade etti.

Şu an gelinen noktada yaşanan bu karmaşada işin içinden çıkmanın mümkün olmadığını söyleyen Köse, muhalefete, hukukçulara kulak tıkayan, görmezden gelen bir iktidar anlayışının olduğuna dikkat çekti.

Getirilen düzenlemenin “vicdana, adalete ve eşitliğe değil, muhalifleri yok etmeye dönük bir niyette” düzenlendiğini dile getiren Köse şunları söyledi: “Koronavirüs paylaşımı yaptı diye, terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alınıp sorgulanan 20 yaşında üniversite öğrencileri var, gazeteciler var. Bakın, bu memlekette geçmişte Genel Kurmay Başkanı terör örgütü üyesi olmakla suçlandı ve cezaevinde iki yılı aşkın süre kaldı. Yine, dünyaca ünlü bir bilim adamı vardı, geçtiğimiz dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği de yaptı, Mehmet Haberal hoca. Terör örgütü mensubu olmakla suçlandı. Yani, gücü eline geçiren bu memlekette birilerini terör örgütü üyesi suçlamasıyla terbiye etmeye çalışıyor.”

Düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında bu ülkede çok fazla sıkıntı yaşandığına vurgu yapan Köse konuşmasına şöyle devam etti: “Koronavirüs paylaşımı yaptı yahut da bu düzeni eleştirdi diye, kamyon şoförü sorgulanabiliyor, bir sosyal paylaşımı beğendi diye bir gazeteci ifade vermek zorunda kalabiliyor. Bunlara benzeyen onlarca örnek var bu ülkede. Bu anlam da, bu kanunda eleştirilmesi gereken en önemli noktalar ve eksiklikler buralar. Dileğimiz ve beklentimiz şudur: 21’inci yüzyıla yakışan derinliği olan bir demokrasi olsun ülkemizde. Bunun için de İnfaz Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler mutlaka yetmeyecektir ama bu mevzuatın en baştan özellikle düşünce ve basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü noktasında yeniden değerlendirilmeli diye düşünüyorum.”

İnsanlık onuruna uygun olmayan bir infaz sisteminin Türkiye’de hakim olduğunu belirten Milletvekili Köse, bu düzenlemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak, eşitliği sağlayacak, vatandaşların beklentilerine uygun hale getirilecek şekilde çıkması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda mücadele edeceklerine dikkat çekti.

(Volkan SINAYUÇ)