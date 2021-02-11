İnek sütü miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Aralık ayında 787 bin 172 ton inek sütü toplandı. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,8 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama % 3,5, protein oranı ise ortalama % 3,2 olarak tespit edildi. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi % 0,2 azalarak 140 bin 975 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi % 9,8 artarak 1 milyon 613 bin 197 ton oldu.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi % 1,6 artarak 89 bin 868 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2 azalarak 1 milyon 113 bin 779 ton olurken, aynı ayda bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) % 177, tereyağı üretimi % 16,3, inek peyniri üretimi % 13,4, kaymak üretimi % 4,7, yağsız süt tozu % 9,4, ayran üretimi % 25,2, tam yağlı süt tozu üretimi ise % 41,1 azaldı.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri % 10,2, tereyağı üretimi % 6,7, kaymak üretimi % 6,4, yağsız süt tozu % 4,4, tam yağlı süt tozu % 3,1 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) % 2,6 ve ayran üretimi ise % 15,8 azaldı.

(Haber Merkezi)