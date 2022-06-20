İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Bahabey’de piknik
İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrenciler ve öğrenci velileri için Bahabey Çamlığı’nda piknik düzenledi.
Özel çocuklar, çamlıkta top oynayıp ip atladılar, gönüllerince eğlendiler.
Durmuş Öztemir’in Kurucu Müdürü olduğu İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım 2019’ da
Deneyimli, uzman kadrosu, geniş eğitim ve öğretim materyalleri ile hizmet vermeye başladı.
‘Her birey bir inci tanesi’ sloganıyla yola çıkan özel eğitim kurumunda, bireysel ve grup eğitim çalışmaları yapılıyor.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Yusuf Öztemir, engelin yarattığı gelişim geriliği ile mücadele etmek ve çocuğun sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde hayata geçirecek tek yolun özel eğitim olduğunu vurgulayarak, “Ailenin bu süreçteki en büyük destekçisi ve yardımcısı yine özel eğitimdir. Uzun ve zahmetli bir süreç olan özel eğitim engelli çocuğun toplumsallaşmasının tek yoludur.” dedi.
Ailelerin yılmaması, vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Öztemir, İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, tüm imkanları ve uzman personeliyle bu zor süreçte her zaman ailelerin yanında olacağın söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
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