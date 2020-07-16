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İncesu, görülmeye değer 10 kanyon arasında
Çorum’un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu Kanyonu, Türkiye Kültür Portalı’nın yayınladığı “Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Kanyon” listesinde kendine yer buldu.
Güncel 16.07.2020, 19:44
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Çorum’un doğal güzellikleri arasında yer alan İncesu Kanyonu, hem yurt içinden hem de yurt dışından yılda binlerce doğaseveri ağırlıyor.
Türkiye Kültür Portalı da “Türkiye’de görülmesi gereken 10 kanyonu” liste halinde paylaştı. Listede Ortaköy’de bulunan İncesu Kanyonu da yer aldı.Doğaseverler için güzel vakit geçirilebilecek, rafting ve doğa yürüyüşü gibi fırsatların da sunulduğu ifade edilen listede İncesu Kanyonu’ndan övgüyle bahsedildi.
Öte yandan listede Samsun’daki Şahinkaya Kanyonu, Antalya’daki Köprülü Kanyon ve Sapadere Kanyonu, Aydın’daki Arapatıştı Kanyonu, Isparta’daki Yazılı Kanyon, Aksaray’daki Ihlara Vadisi, Adana’daki Kapıkaya Kanyonu ve Uşak’taki Ulubey Kanyonu da yer aldı.
(Haber Merkezi)
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