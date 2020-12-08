“İnce ruhlu insanlar güzelleştiriyor dünyayı”

Sedat Örsel, ünlü kompozitör Can Atilla’ya Puduhepa’nın operasını bestelemesi çağrısında bulundu. Can Atilla da, “Göbeklitepe” operasından sonra bu projeyi hayata geçirmeyi kendisinin de çok istediğini belirterek, Çorum’un ve Hitit uygarlığının tanıtımı için çırpınanların önüne aydınlık bir “beklenti” koydu.

Semrin Kaleli’nin deyimiyle, gerçekten ince ruhlu insanlar güzelleştiriyor dünyayı. Biz de, Semrin Kaleli’nin mektubu ile Sedat Örsel’in buna cevabını okurlarımızla paylaşmak suretiyle, bu inceliklere katkıda bulunmak istiyoruz.

Sevgili Sedat Örsel,

Nezaketiniz, ilginiz, bilgiyi paylaşmaktaki

Cömertliğiniz

Ve bize kendimizi harika hissettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler…

Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması sayılan,

Hitit Kralı ve Mısır Kralı arasında mühredilmiş

Kadeş’te,

Kraliçe PUDUHEPA’nın mührünün basılı olduğu pek bilinmez.

Oysa,

Modern çağda adına toplumsal cinsiyet eşitliği

Dediğimiz kavram,

Bugünden 3500 yıl önce, hem de kendi

Topraklarımızda

Varlık göstermiş ve güçlü bir imparatorluk olan

Hititler’de,

Oldukça sağlam bir yere sahipti.

Anadolu’nun en eski halkı Hattiler, ikiz idoller

Betimlemişler.

İkiz idolle, kral ve kraliçeyi, eşit yetkilere sahip

Olarak simgeler.

Kral Hattuşili’ye ait olan mührün, dış simgesi

Ve Hitit Güneşi ile isminiz ve soyadınızın yer aldığı

Ağaç mühürden yapılmış hediyemizin size ilham

Vermesi dileklerimizle…

Başkan

Semrin KALELİ

M.S.2020/24.11

*

“İNCE ŞEY NEDİR?..” … “PUDUHEPA”

Bir ince ruhlu,

Güvercin heykelimi çok beğenmiş;

“Ne kadar incesiniz, demire ruh…”

Teşekkür ettim.

Ah “İNCELİK AH!..”

Gülten Akın dost ne güzel söyler:

“Ah, kimselerin vakti yok

Durup ince şeyleri anlamaya

……

Kulaklarımızı tıkıyoruz: Para, para, para

Kulaklarımızı açıyoruz: Kavga, kavga, kavga

…….

“Bir gün birileri öte geçelerden

Islık çalar yanıt veririz…”

Ötelerden birileri bu sefer;

“ÇORUMLU PUDUHEPALAR”dı…

O dünya güzellerine,

Islık çalarak değil,

“Online Konferans”la yanıt verdim.

Ve karşılığında

İnceliğin incesi küçük bir koli geldi dün.

Bir de mektup:

Ahhhh…

Ömrüm zaten kadınların çiçek çemberinde geçti,

Şimdi de masamın üstünde bir “MÜHÜR”le sabitlendi.

Bir Mühür ki,

Dairenin çevresi bir büyük kadına, PUDUHEPA’ya

Benim gibi eşit davranan bir Krala ait,

Ortasında da Hakirin değersiz Adı-Soyadı…

Ne şanslı adammış Hitit Kralı III.HATTUŞİLİ…

Antik dünyanın gördüğü en büyük güce sahip

PUDUHEPA gibi bir karısı, Kraliçesi varmış.

O ki, MÖ 13. Yüzyılda yaşamış

Hitit İmparatorluğu’nun Ana Kraliçesi

( TAVANANNA)’sıdır.

New York’ta Birleşmiş Milletlerin duvarında asılı

Tarihin ilk yazılı antlaması olan

“KADEŞ BARIŞ ANLAŞMASI”nda onun adı ve mührü

Vardır.

3500 öncenin Anadolu Kadını!..

Kavgacı değil, barış Güvercini…

Çünkü PUDUHEPA, aynı dönemde yaşadığı

Truvalı HELEN gibi savaşa değil barışa vesile olmuş

Ve ömrünü barış için harcamış

Ağırbaşlı, hayırsever, Anadolu Kadını bir Kraliçedir.

Döneminde bir çok devlet başkanıyla resmi

yazışmalar yapmış.

Güçlü Tanrı Mısır Firavunu II. Ramses ona

Kızkardeşim demiş.

Kadeş’e Kralla birlikte kendi mührünü basmak ha!..

3500 yıl sonra

Bu topraklarda kadına reva görülen

Horlama, şiddet ve canavarlığa bakınız…

Ve kadını ezmek için seferber olan maganda

Yobazlara.

Bu büyük Anadolu kadını ve onun gibi

Parlak, bilim, sanat, siyasetçiler genç kuşaklara

Her yönüyle tanıtılmalı ve örnek gösterilmelidir.

Çorum İşkadınları bunu başarıyla yapıyor.

Daha önce You Tube’da seyrettiğim bir videoda

Demet Kılıç da

Çocuklara çok hoş bir masal olarak anlatıyor.

Bir diğer sanatçı kadın,

Banu Kanıbelli de

Bu müthiş masal kahramanına

Şiiri ve müziği ile nefes aldırmış…

Belgeselleri yapılmış, kitapları basılmış.

Büyük besteci can dostum Can Atilla

Bir bale ya da opera bestelerse ve de

Vaktim olursa librettosunu yazarım.

Bu büyük kadının,

Bilinen ilk barış anlaşması olan,

“Kadeş Barış Anlaşması”na bastığı mühür

Gözlükule Höyüğü’nde bulunmuş

Ve bugün Adana Müzesi’nde sergileniyor.

Ve

3500 yıl sonra onun izinden giden

“ÇORUM PUDUHEPA”ları

İnceler incesi bir duyarlılıkla

Hakiri inanılmaz biçimde mutlu ettiler.

Ahhh!..

Lise yıllarımdan beri bir hevesim vardı;

Bir “EXLİBRİS”im olmalı ve kitaplarıma

Basmalıydım.

Fırsat mı bulamadım; mühür mü beğenmedim…

Bir “ÖRS” resimlisini hazırladım 30 yıl önce…

Mühür yaptırmayı ihmal ettim.

Zaten artık çok geçti; kitaplar duvarları

Doldurmuştu.

Şimdi artık bir “MÜHRÜM” var, hem de

PUDUHEPA’lı…

Yeni kitaplarıma basarım artık.

Sevgili Semrin Başkan,

Senin şahsında tüm Dernek Yönetimini

Ve değerli üyelerinize teşekkür ederim…

Bu akşam sizlerin ve KADIN’ı yücelten

Kim varsa onların “ŞEREFİNE:…!

Barış güvercini PUDUHEPA’ya selam,

Ben kadınlarımızı

Çok seviyorum “HEEERİ”

Vesselam.