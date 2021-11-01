“İmtiyazlılar değil, ezilenler diyeceğiz”

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı hasret ve özlemle andığını söyleyen Taş, “Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. 'Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Neden? Çünkü Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı, konuştuğunu yapardı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bugün ne söylüyorsak söylediğimizi yapacağız” diye konuştu.

“DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ

DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeniden Refah Partisi olarak kuruldukları günden bu yana "doğruya doğru, yanlışa yanlış" dediklerini vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

“Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti'nin yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik, kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının engellenmiş olması, hukuken bunun altyapı güvencesi ortaya konulmamış olsa da uygulama itibarıyla bu çağ dışı yasağın kaldırılması... Ayasofya'nın açılması noktasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik, teşekkür ettik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, gerçekten de bizleri memnun etti. Teşekkür ve tebrik ettik.”

MUHALEFETİ ELEŞTİRİLER

Muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Taş, “Bu malum muhalefetin içinde 20 sene evvel 28 Şubat olaylarında tanklara selam duranlar var. Bunları siz de biz de çok iyi biliyoruz. İsmini vermeye gerek yok. Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var bu malum muhalefet partilerinin içerisinde. Bunların içinde ekonomiden sorunlu devlet bakanı olduklarında yılda 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. yine bu muhalefetin içinde Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Bilderberg'de bu ülkeye hayır gelebilir mi? Bu muhalefetin içerisinde 17 sene evvel Irak'a ilk Amerikan bombası düştüğünde 6 milyar dolar kredimiz hazır diyebilecek zihniyette insanlar var” diye konuştu.

“ÖNCE İMTİYAZLILAR DEĞİL ÖNCE

MİLLET ÖNCE DİYECEĞİZ”

İktidara geldiklerinde borç faiz zam vergi ekonomisi yerine ihracat istihdam ve üretim ekonomisini hayata geçireceklerini ifade eden Taş, “Kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynaklarımızı atanamayan öğretmenlerimiz, EYT mağdurlarımız, çiftçimizin köylümüzün borç faizlerinin silinmesi için ve vatandaşlarımızın banka borcunun faizlerinin silinmesi için kullanacağız. Yani önce imtiyazlılar, yandaşlar, holdingler değil önce millet önce ezilenler diyeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

