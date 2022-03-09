İMO’dan Kadınlar Günü etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Çorum Temsilciliği tarafından kadın üyelerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.
Güncel 09.03.2022, 23:12
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Kayalı Et Lokantası’nda düzenlenen “5 çayı” etkinliğinde İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Kılıç, kadın üyelere çeşitli hediyeler takdim etti.
Etkinlikte bir de konuşma yapan Kılıç, dünyanın birçok dilinde “kadın” kelimesinin ile “yaşam” kelimesi aynı duygu ve düşünceyi ifade ettiğini belirterek, “Emeğin adıdır kadın, şefkatin, doğurmanın, büyütmenin, eğitmenin adıdır kadın. Şiddet ve sömürünün olduğu ortamlarda ilk solandır en hassas olduğu için kadın. Daha güzel bir yaşama yol açacak olan, kadının değerinin bilindiği bir dünya dileyerek dünya emekçi kadınlar gününüzü kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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