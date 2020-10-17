İmdat Küçüktataroğlu toprağa verildi

60 yaşındaki İmdat Küçüktataroğlu’nun cenazesi Hıdırlık Mezarlığı’na getirildi, burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Merhumun cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)