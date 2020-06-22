“İmar planlarının yeniden şekillendirilmesi gerekiyor”

İnsanların artık müstakil konutları, açık alanları, butik iş yerlerini tercih edeceklerini, toplu taşıma yerine bireysel kullanımlara yöneleceklerini anlatan Kiraz, “Bunların hepsi, bugünden itibaren düşünülüp geleceğe kalıcı şekilde aktarılması gereken imar planlarını şekillendirecek ana kararların alınmasında değerlendirilmesi gereken unsurlardır” dedi.

Hasan Kiraz, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte insanların, kendilerini daha rahat, özgür ve güvende hissedebileceği bağ, bahçe(hobi bahçesi), müstakil konut, butik iş yerleri gibi yaşam alanlarına olan yönelimleri arttı. Bu nedenle Çorum’da bu taleplerin karşılanması için kalıcı ve planlı bir şekilde geleceği dizayn etmeye dair adımlar atılmalıdır.”

“Çorum için acil olan bir diğer konu ise ulaşım planlamasıdır. Planlama bir süreçtir ve bu süreç içerisinde plan kararlarını etkileyen, plana şekil veren birçok etken vardır. Çorum açısından, bisiklet yollarının, sadece yeşil alanların içerisinde gezinti amaçlı değil kent içi ulaşımın unsurları içerisinde alt başlıklardan birisi olması gerekir.”

Bu süreçte, yatay mimarinin daha etkin biçimde desteklenmeye başlandığına da işaret eden şehir plancısı Hasan Kiraz, “Artık her açıdan yeni bir dünya düzenimiz var. Ortaya çıkan yeni kurallar çerçevesinde kentimizi geleceğe hazırlamak görevimizdir” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)