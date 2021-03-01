“İmar barışından 21.718 adet yapı faydalandı”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından “Çorum merkez ve ilçelerine bağlı köylerde konut, ahır, samanlık, bağ evi gibi yapılaşma yapılan yerlerden imar barışından faydalanan olup olmadığına” dair hazırlanan rapor görüşüldü.

İmar barışından yararlanmak amacıyla 15 Şubat tarihi itibariyle Çorum’da il genelinde alınan aktif yapı kayıt belgesinin 21.718 olduğunu belirten Nalçacı, Meclis üyelerine şu bilgileri verdi:

“İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde, ‘Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına ve kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır’ denilmektedir.

İkamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tabi değildir. Köy evleri dahil DASK yapılabiliyor lakin kişilerin talebi olması lazım. Her depremden sonra DASK’a talep artmakta, DASK zorunlu lakin denetleyen bir mekanizma veya bir kurum hali hazırda mevcut değil. Bunun yanında mevzuat değişikliği çok olduğundan aksaklıklar meydana gelmektedir. Kişilerin istemesi halinde konutlarına DASK yaptırabilmekte, kat irtifakı veya kat mülkiyeti olması bir şeyi değiştirmemektedir. Binanın kapı numarası olması yeterlidir.” (Haber Merkezi)