İmamoğlu’ndan Sungurlu’ya 5 TIR dolusu fidan

Geçtiğimiz aylarda Sungurlu’ya otobüs hibe eden İmamoğlu, şimdi de ilçenin yeşillendirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 5 TIR dolusu çeşitli türlerde yetişkin fidan hediye etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, geçtiğimiz günlerde İstanbul ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmiş ve bir süre sohbet ederek ilçenin gelişip büyümesi için destek istemişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Şahiner, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile ilçemizin yeşillenmesine katkı sağlamak üzere 5 tır ağacı teslim aldık. İnşallah bu güzel desteklerin devamı gelecek. Teşekkürler Sayın Başkanım” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)