İmamoğlu, Çorumlu Başkan’ı ziyaret etti

Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, bina girişinde karşıladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ağırladı. Döğücü'nün İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu; “Bu tabi İstanbul'umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar” dedi.

Çorumlu Şeyma Döğücü’ye başarı dileklerini ileten Ekrem İmamoğlu, “Bugün Sancaktepe’de hem dünden bugüne İBB ile olan süreçleri dinleyeceğiz kendisinden hem de bundan sonraki beklentileri elbette ki karşılıklı yorumlayacağız. İBB’deki yetkili arkadaşlarımız bizimle beraber. Sancaktepe’de, Başkan’ımızın kadrosuyla, bugün güzel bir Sancaktepe günü değerlendirmesi yapacağımızı düşünüyorum. Uyumlu bir çalışma yürütmeyi, yönetmeyi düşünüyoruz. Her ilçe, bizim için aynı. Her seçilmiş belediye başkanı, bizim için en kıymetli yardımcımız. Bu kapsamda bir arada olmayı, bir araya gelmeyi, konuşmayı hiçbir zaman aksatmadan hizmet yönetmeyi düşünüyoruz. Bugün de Başkan’ımıza böyle ortama ayarladığı için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem bize başarılı bir süreç diliyorum.” diye konuştu.

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden hemşehrimiz Şeyma Döğücü ise “Teşekkür ediyorum. İlçemize hoşgeldiniz. Bir arada çalışma yöntemini benimsiyor olmanız bizim için büyük bir avantaj. Biz de aynı şekilde, belediye başkanı seçildikten sonra, herkesin belediye başkanı olmanın derdi ve gayreti içindeyiz. Bütün mahalle ve sokaklarımıza aynı anlayışla hizmet etmeyi inşallah düşünüyoruz, Allah ömür verdikçe, sıhhat, sağlık verdikçe. Ben de bugünün verimli geçmesini ümit ediyorum. Sizlere, Sancaktepe’mizle ilgili genel bilgilerimizi, İBB ile yapacağımız işleri görüşeceğimiz güzel, verimli bir gün olarak geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sancaktepe’nin sorunlarının ele alındığı toplantıya geçildi. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ve Sancaktepe Belediyesi önündeki hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Döğücü ise sağlık sorunu nedeniyle saha incelemelerine katılamadı.

İBB’ye ait Sancaktepe İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı inceleyen Ekrem İmamoğlu öğrencilerle de sohbet etti. İmamoğlu’nun son durağı İbni Sina İlkokulu oldu.

(Volkan SINAYUÇ)