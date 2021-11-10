Son Dakika

İmam nikahlı karısını öldüren sanık için müebbet hapis istendi

ÇORUM’da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal’ın (32), ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, Hatal’ın haksız tahrik indirimi uygulanmadan 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Güncel 10.11.2021, 15:47 10.11.2021, 15:52
113

Olay, 3 Ocak tarihinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hatal tutuklandı. 
KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜTALAA VERİLEMEMİŞTİ
Hatal hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 27 Ekim’de görülen duruşmada 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenirken, duruşmaya tanıklardan biri koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Savcı, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını vermedi. Bugün görülen 4’üncü duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal’ın yakınları hazır bulundu.
‘DURUŞMAMIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’
Tutuklu sanığın mütalaadan önce savunma yapması beklenirken, Hatal, “Ağır ilaçlar kullanıyorum, ayrıca bugün duruşmamın olduğunu bilmiyordum” diyerek süre talep etti. Savcı esas hakkında mütalaasında haksız tahrik indirimi uygulanmadan tutuklu sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım tarihine erteledi.
‘ASLIHAN, ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ’
Öte yandan dava sürecine müdahil olarak katılan Kadın Meclis üyeleri, adına açıklama yapan Avukat  Burçin Solmaz, “Bugün eşi tarafından elleriyle boğularak öldüren Aslıhan Dal’ın duruşmasındaydık. Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi.  Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu. Biz buna itiraz edeceğiz ve sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan değil de ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’  suçundan yargılanmasını talep edeceğiz. Çünkü Aslıhan yan odada oyun oynayan çocuklarının yanında öldürüldü. Biz bu durumu savunmamızda da belirteceğiz. Karar duruşmasına tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadınlar şiddet görmeyene ve öldürülmeyene dek bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. (Yusuf ÇINAR)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@