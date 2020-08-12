İmam Hatiplilerden ÇORİMDER’e ziyaret
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarı gösteren İmam Hatip öğrencileri Çorum İmam Hatip Mezunları Derneği’ni (ÇORİMDER) ziyaret etti.
Güncel 12.08.2020, 20:07
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Eşit ağırlıkta Türkiye derecesi yapan öğrencilerden Melih Akyüz (2646), Emre Gümüş (2770), Salih Sekili (5255), Mehmet Yılmaz (7953), Ömer Sıtkı Çağlayan (10,176) ve Osman Bolat’ (19,975), dernek binasında ÇORİMDER yöneticileri ile görüştü.
Ziyarette başarıların kolay elde edilmediğini ifade eden dernek yöneticileri, İmam Hatip okullarının geçmişini anlattı.
Bu seviyeye gelmek için yıllarca mücadele verdiklerini hatırlatan dernek yönetim kurulu üyeleri, İmam hatip Okullarında hem milli, hem manevi değerlerine sahip, İslami ilimleri öğrenerek de başarılı olabileceğinin ispatını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
Program, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilere tişört hediye edilmesinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)
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