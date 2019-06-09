İmam Hatipliler Keşkek Günü’nde buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz yaptığı konuşmada “12’ncisini düzenlediğimiz Keşkek Günü’nde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Gençler artık bizim yükümüzü aldı. Sayıları git gide artıyor. Bundan son derece memnunuz ve gurur duyuyoruz. Mehter Takımı’na ayrıyeten bizleri coşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, önceki dönem İstanbul Milletvekili ve Bağcılar eski Belediye Başkanı hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, eski ve yeni imam hatip mezunları etkinliğe katılırken, program ok atışı talimi yapılması ve keşkek yenmesi ile son buldu.

(Esra ESEN)