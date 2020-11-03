İmam Hatiplerin kuruluşu kutlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın katılımlarıyla Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde pandemi kurallarına riayet edilerek kutlama programı düzenlendi.

Garanti Evler Camii Müezzini Şaban Erci’nin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Okul Müdürü ve ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz’ın konuşmaları ile devam etti. İmam Hatip Okulları ile ilgili yazılmış yazı ve şiirlerin yanı sıra, imam hatiplerin Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden günümüze kadar uzanan kısa bir tarihçesine yer verildi.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı; “İmam hatiplerimiz proje okullarıyla, akademik, sportif ve sanatsal başarıda artık Türkiye'de adından söz ettirecek başarılara imza atmış ve atmaya da devam edecektir. Sadece bir alanda değil, her alanda başarı odaklı projeler üretmeye başlanmıştır. Bunun en güzel örneklerini LGS ve YKS' de Türkiye birincisi olan evlatlarımız göstermiş bulunmaktadır” diye konuştu.

İmam hatip okullarının bugün toplumun merkezinde olan ve toplumu ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmeye devam edeceğini belirten Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimize her türlü desteği vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz. İmam Hatip Okullarımızda kapılar ilime, bilime, hakkaniyete, güzelliğe, adalete açılır. Bu okullardan içeri giren, milli duygular ile yoğrulmuş, iyi bir vatansever olarak mezun olur. İmam Hatipliler mazlumun yanında olmak için vardır, çöllerde yağmur olmak için dolaşır. Yüce Rabbim hepimize bu duygular ile ülkemize ve İslam Alemine hizmet edecek nesiller yetiştirmeyi nasip etsin”

Program İmam Hatip Okulları ile ilgili sinevizyon gösterisi ve bu okulların kuruluşunda emeği geçenlerin ruhları için okunan Hatim Duası ile son buldu.

(Haber Merkezi)