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“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İmam Hatip Okulları müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler ile video konferansla görüştü.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:31
“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın açılış ve hoş geldin konuşmasının ardından, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Yusuf Akbaş ve Ahmet İşleyen tarafından uzaktan eğitim süreci, okullarla irtibatlar, sınav hazırlıkları, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce öğretmenler için geliştirilen internet siteleri ve içerikleri hakkında bilgi verildi. Öğretmen ve öğrencilere daha kolay ulaşmak için genel müdürlüğün sosyal ağ hesaplarının da tanıtımı yapıldı.

Nazif Yılmaz, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci ve velilerle iletişim halinde olmasının önemini, öğretmen ve öğrencilere destek platformu olarak müdürlüğün YouTube kanalını ve web sayfasında yer alan içeriklerden yararlanılmasını arzu ettiğini belirtti. Yılmaz "İmam Hatipler yaptıkları projelerle, sportif ve sanatsal faaliyetler ile geleceğin Türkiye'sinde aktif olarak bulunacaklardır " dedi.

Toplantıda öğretmenlere söz hakkı verilip fikir ve önerileri alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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