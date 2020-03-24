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İmam Hatip C Bloğun yıkımı için ihale yapıldı

Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi C Blok binasının yıkımı için ihale düzenlendi.

İmam Hatip C Bloğun yıkımı için ihale yapıldı

Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi C Blok binasının yıkımı için ihale düzenlendi.

24 Mart 2020 Salı 19:16
İmam Hatip C Bloğun yıkımı için ihale yapıldı

Belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilen 5 katlı ve 3000m2 inşaat alanına sahip binanın yıkımı için 4 firma başvurdu. 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile gerçekleştirilen ihalede en düşük teklifi sunan firma elenirken kalan 3 firma ise açık artırmaya katılmaya hak kazandı.

Açık artırmaya Çakır İnşaat, Metin Hafriyat ve Özkaradoğan Kardeşler firmaları girerken 25 bin liradan başlayan açık artırmayı 49 bin 100 lira ile Özkaradoğan Kardeşler Yıkım Hafriyat kazandı.

(Erkan BAYATLI)

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