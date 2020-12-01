İmam çatıdan düştü

Alınan bilgiye göre, Çadırhöyük köyü İmam Hatibi Murat Baş, evin çatısında bulunan ve arızalanan su ısıtıcısına bakmak için çatıya çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Murat Baş, çatıdan aşağıya düşerek yaralandı.

Komşularından yardım isteyen Murat Baş, köye gelen ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Baş, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

