İmalatçılara KOSGEB desteği başvuruları 3 Eylül’e uzatıldı

Pandeminin, imalat ve tamamlayıcısı olan sektörlerdeki etkisini azaltmak amacıyla başlatılan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda başvuruların 3 Eylül'e kadar alınmaya devam edileceğini bildiren KOSGEB Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, şu bilgileri verdi:

DAHA FAZLA İŞLETME YARARLANSIN DİYE

"KOSGEB, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak hızlı destek programını 3 Mavıs'ta başlatmıştı, 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminin ardından kapsam genişletilerek 21 Haziran-9 Temmuz arasında ikinci başvuru dönemi açıldı. Programın ikinci fazında 9 Temmuz'da sona erecek başvuru dönemi, programdan daha fazla işletmenin yararlanabilmesi amacıyla son başvuru tarihinde değişikliğe gidildi. Şartları sağlayan işletmelerin 3 Eylül'e kadar destek programına başvurması kararlaştırıldı.

COVİD 19’DAN ÖNCE FAAL OLACAK

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel ArGe sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek. Programdan yararlanmak için işletmelerin Covid-19'dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında bir kuruş dahi gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek.

YENİLİKÇİ İŞLETME AVANTAJI

Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek

İŞE DEVAM KREDİSİ

Kamu bankaları tarafından başlatılan İşe Devam Kredisi'ni 250 bin TL'ye kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB' den girişimcilik kredisi alanlar da program kapsamında olacak. Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların, yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

BEYANA BAKILACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında Vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.” (Haber Merkezi)

