İmalat sanayiinde dijitalleşmeye KOSGEB desteği

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek, KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı proje teklif çağrıları hakkında bilgi verdi.

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrılarının;

- 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi,

- 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması olarak belirlendiğini ifade etti.

KOSGEB Müdürü Yıldız, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak destek %30’u geri ödemesiz ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenecektir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 17 Eylül 2020’dir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıklarının ise;

Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri. (Haber Merkezi)