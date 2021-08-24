İlyas Gül’ün tayini çıktı, yerine İsmail Deli atandı

Çorum’da iki yıldır Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanlığı görevini yürüten İlyas Gül’ün Ankara’ya tayininin çıkması nedeniyle yerine İsmail Deli atandı. TÜRKAV Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra Türk Eğitim-Sen İşyeri temsilciliği görevini yürüten İsmail Deli, TÜRKAV Şube Başkanlığı görevini devraldı.

İki yıldır yönetim kurulunda görev yaptığı TÜRKAV’ın Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz’ın tensibi, MHP İL başkanı Agah Karapıçak’ın takdiri ve teşkilat başkanlarının desteği ile başkanlığa atandığını belirten İlyas Gül konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in emaneti olan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de büyük önem verdiği TÜRKAV’ı daha ileriye taşıyarak kimsesizlere kimse olmak gayreti içinde olmaya devam edeceklerini belirten İsmail Deli; “Az zamanda Vakfımıza ve Çorum halkına çok hizmet eden İlyas GÜL Başkanıma şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim. Devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, yüce Türk milletinin birliği, dirliği ve istiklâli için çalışmaya söz verdik. Tarihe “Ya İstiklal Ya Ölüm” şuuru ile kazınan 22 gün 22 gece süren ve necip Türk milletinin zaferi ile sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın da birer mesaj yayınlayarak İlyas Gül’e hizmetleri için teşekkür ederken, göreve yeni atanan İsmail Deli’yi kutlayarak başarı dileklerini sundular.

(Volkan SINAYUÇ)

