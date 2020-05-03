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İlyas Gül, Türkçülük Günü’nü kutladı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum İl Başkanı İlyas Gül, 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:11
İlyas Gül, Türkçülük Günü’nü kutladı

Gül, “Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinde Türk milliyetçilerinin komünizme 'dur' dedikleri, o devrin dikta rejimine karşı protestolarını başlattıkları kutsal hareketin adıdır. Atatürk'ün ölümünden sonra onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamik olmak isteyenlerin elinde patladığı, Hüseyin Nihal Atsız'ın önderliğinde bir grup idealist Türk gençliğince başlatılan kutlu mücadele günüdür” dedi.

3 Mayıs’ın Türk gençliğine utanılacak zulümlerin haksızlık ve şiddet hareketlerinin resmen başlatıldığı bir tarih olduğunu kaydeden Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkçülük daima hak hürriyet ve milletten yana olmuştur. Türkçülerin parolası ‘Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafındandır.’ Zor zamanlardan geçen dünyanın covid-19 ile büyük bir imtihan verdiği bugünlerde Türk milleti olarak bir olmamız çok önemli, Türk asrına yaklaştık her şey Türk’e göre olacak.

Milli değerlerimize sahip çıkmak bu vatanın ebediyen bizim olarak kalacağının en büyük göstergesidir. Tüm dünya Türklüğünün Günü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

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