İlyas Gül, Türkçülük Günü’nü kutladı

Türkçülük Günü’nün 3 Mayıs 1944 tarihine uzandığını kaydeden Gül, “Atatürk'ün ölümünden sonra onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamik olmak isteyenlerin elinde patladığı, Hüseyin Nihal Atsız'ın önderliğinde bir grup idealist Türk Gençliğinde başlatılan kutlu mücadele günüdür. Türk gençliğine utanılacak zulümlerin haksızlık ve şiddet hareketlerinin resmen başlatıldığı bir tarihtir” dedi.

Türkçülüğün daima hak, hürriyet ve millet vefasından yana olduğunu belirten Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Zor zamanlardan geçen dünyanın covid-19 ile büyük bir imtihan verdiği bugünlerde Türk milleti olarak bir olmamız çok önemli. Türk asrına yaklaştık her şey Türk’e göre ve Türk tarafında olacak. Dünyayı şaşırtan savunma silahlarını yapmamız artık dengelerin değiştiğini gösteriyor. Milli değerlerimize sahip çıkmak bu vatanın ebediyen bizim olarak kalacağının en büyük göstergesidir. Tüm dünya Türklüğünün günü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

