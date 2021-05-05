İlyas Erbaş’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Merhum Zeki Terzioğlu’nun eşi, Necdet Yılmaz Terzioğlu, Ahmet Nedim Terzioğlu ve Nedret Erbaş'ın anneleri olan Saadet Terzioğlu’nun cenazesi Denizli’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

