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İlyas Erbaş’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

ÇEKVA İzmir Şubesi kurucularından İnşaat Mühendisi İlyas Erbaş’ın kayınvalidesi, hemşehrimiz Saadet Terzioğlu (86), Denizli’de hayatını kaybetti. 

Güncel 05.05.2021, 18:21
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İlyas Erbaş’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Merhum Zeki Terzioğlu’nun eşi, Necdet Yılmaz Terzioğlu, Ahmet Nedim Terzioğlu ve Nedret Erbaş'ın anneleri olan Saadet Terzioğlu’nun cenazesi Denizli’de toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 
 

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