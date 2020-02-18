İlmettin Köklü emekliye ayrıldı

Törende İlmettin Köklü’nün özgeçmişi okundu. Slayt gösterisinden sonra, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir konuşma yaptı. İlmettin Köklü’nün konuşmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başkanvekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, konuşma yaparak Köklü’ye hediyeler verdiler.

Tören sonunda İlmettin Köklü ve eşi Heyfa Köklü, protokol kapısından alkışlarla yolcu edildi.

1955 İskenderun doğumlu olan İlmettin Köklü, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli ilçelerdeki savcılık görevlerinden ve Elazığ, Bilecik, Çorum, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra 2008’de Yargıtay Üyesi, 2014’te ise Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

(Haber Merkezi)