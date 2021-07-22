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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Güncel 22.07.2021, 20:09 22.07.2021, 20:15
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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, Çorum'da 34,55 oldu.

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