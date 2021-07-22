İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Güncel 22.07.2021, 20:09 22.07.2021, 20:15
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, Çorum'da 34,55 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
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