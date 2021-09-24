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İllere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 

Güncel 24.09.2021, 22:09 24.09.2021, 22:13
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İllere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart” dedi. 

Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu: 
Adana: 148,67 
Adıyaman: 267,37 
Afyon: 228,11 
Ağrı: 168,46 
Aksaray: 298,34 
Amasya: 212,82 
Ankara: 343,08 
Antalya: 47,29 
Ardahan: 103,99 
Artvin: 273,74 
Aydın: 45,48 
Balıkesir: 80,87 
Bartın: 223,64 
Batman: 205,07 
Bayburt: 393,11 
Bilecik: 259,70 
Bingöl: 280,73 
Bitlis: 182,91 
Bolu: 310,99 
Burdur: 111,95 
Bursa: 135,86 
Çanakkale: 88,08 
Çankırı: 244,25 
Çorum: 301,63 
Denizli: 96,36 
Diyarbakır: 154,48 
Düzce: 316,42 
Edirne: 82,40 
Elazığ: 416,18 
Erzincan: 400,97 
Erzurum: 290,53 
Eskişehir: 301,63 
Gaziantep: 214,88 
Giresun: 266,09 
Gümüşhane: 317,57 
Hakkari: 122,99 
Hatay: 157,90 
Iğdır: 115,74 
Isparta: 125,82 
İstanbul: 229,92 
İzmir: 49,58 
Kahramanmaraş: 202,37 
Karabük: 298,42 
Karaman: 399,73 
Kars: 169,17 
Kastamonu: 461,77 
Kayseri: 472,26 
Kırıkkale: 433,08 
Kırklareli: 82,10 
Kırşehir: 297,48 
Kilis: 309,54 
Kocaeli: 260,91 
Konya: 352,57 
Kütahya: 337,44 
Malatya: 485,64 
Manisa: 137,46 
Mardin: 138,76 
Mersin: 68,92 
Muğla: 43,17 
Muş: 234,97 
Nevşehir: 300,69 
Niğde: 327,84 
Ordu: 236,41 
Osmaniye: 166,62 
Rize: 476,25 
Sakarya: 307,58 
Samsun: 271,22 
Siirt: 74,91 
Sinop: 273,49 
Sivas: 394,72 
Şanlıurfa: 165,80 
Şırnak: 54,11 
Tekirdağ: 142,54 
Tokat: 377,85 
Trabzon: 538,61 
Tunceli: 149,80 
Uşak: 161,60 
Van: 46,81 
Yalova: 145,26 
Yozgat: 404,92 
Zonguldak: 361,63 

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