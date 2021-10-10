İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısı açıklandı. Bir önceki haftaya göre; vaka sayısı en çok artan il Bursa oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Haritaya göre; vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller ise şunlar:

Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.