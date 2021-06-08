İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Güncel 08.06.2021, 19:37
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."
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